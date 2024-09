Max Verstappen, piloto da Red Bull Racing - Hector Retamal / AFP

12/09/2024

Rio - Após anunciar a contratação de Adrian Newey, a Aston Martin sonha alto e deseja contar com Max Verstappen no futuro. A equipe britânica vê a contratação do ex-engenheiro da Red Bull, responsável por projetar os carros do tricampeonato do piloto holandês, com potencial para convencê-lo a mudar de time após o fim do contrato com os austríacos.

"A porta está sempre aberta para Max Verstappen, para tudo. Quando você consegue contratar Adrian Newey, em primeiro lugar, é uma prova de que seu projeto é confiável, que toda a visão de Lawrence (Stroll) não se resume a palavras mas a ações reais, e que você pode confiar em nós como equipe. É uma contratação que abre muitas portas", disse Mike Krack, chefe de equipe da Aston Martin.

Adrian Newey é um engenheiro multicampeão na Fórmula 1. Ele está na categoria desde 1980 e projetou carros campeões como o FW14B da Williams de Nigel Mansell, de 1992, e o MP4/13 do primeiro título de Mika Hakkinen com a McLaren, em 1998, além dos monopostos dos sete títulos da Red Bull, sendo quatro com Sebastian Vettel entre 2010 e 2013, e três com Max Verstappen entre 2021 e 2023.

"Seremos mais atraentes em todas as áreas só pelo fato de termos assinado com ele. Por causa da crescente credibilidade, porque ficou provado que a equipe pode realmente atingir seus objetivos. Se eu estivesse na universidade e visse isso, diria: "Provavelmente é lá que posso aprender mais, então tentarei ir para lá". Então acho que haverá esse efeito", completou.

Em maio deste ano, Adrian Newey encerrou a parceria de 18 temporadas com a Red Bull. Desde então, a equipe austríaca ganhou apenas três de 11 corridas, sendo superada por McLaren, Mercedes e Ferrari nas últimas seis etapas. A última vitória aconteceu com Verstappen, em junho, na Espanha. A decisão de deixar a equipe austríaca inicialmente foi atribuída à crise inteira, mas foram negadas posteriormente.

Apesar da crise inteira com acusações de conduta imprópria de Christian Horner e disputas de poder entre dois grupos, Adrian Newey atribuiu a saída ao desejo de buscar novos desafios. O engenheiro, de 65 anos, encerrou o vínculo com a Red Bull para evitar cair na "geladeira" e trabalhar a partir de 2025. Agora, ele trabalhará com o espanhol Fernando Alonso, bicampeão da Fórmula 1.