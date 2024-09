Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, receberá a Seleção feminina em outubro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/09/2024 18:13 | Atualizado 20/09/2024 18:15

Rio - A CBF confirmou que a seleção brasileira feminina irá disputar dois amistosos no mês de outubro no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O adversário para ambos os duelos será a Colômbia, nos dias 26 e 29. Será a primeira vez exibição do Brasil no município capixaba.

"Quando lançamos a pedra fundamental para a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol em Serra, prometi para o governador Renato Casagrande e para o presidente da Federação, Gustavo Vieira, levar jogos da Seleção e grandes eventos para o Estado. Estou cumprindo essa promessa e tenho certeza que os capixabas vão fazer duas lindas festas para as nossas medalhistas olímpicas", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.



A Colômbia é a principal adversária do Brasil na América do Sul. Em 2022, decidiram a Copa América feminina, que terminou com vitória do time brasileiro por 1 a 0.

As partidas marcarão os primeiros grandes testes da equipe comandada por Artur Elias após a conquista da medalha de prata nos Jogos de Paris, em agosto. Elas também marcam o início da preparação da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo feminina de 2027, que irá ser realizada no Brasil.