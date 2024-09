Messi se revoltou com árbitro em jogo do Inter Miami - Reprodução

Publicado 29/09/2024 20:04

Estados Unidos - Lionel Messi protagonizou um raro momento de raiva em sua carreira no empate em 1 a 1 do Inter Miami com o Charlotte, no último sábado (28), pela Major League Soccer (MLS). O argentino perdeu a paciência após um possível pênalti não marcado para seu time em cima de Lucas Suárez e xingou o árbitro Ramy Touchan.

Revoltado, Messi, que marcou o gol do Inter Miami, afirmou que o juiz era "Um cara mau. Filho da p... Sangue ruim" e precisou ser contido por Jordi Alba, seu colega de time. Apesar da indisciplina, ele escapou de levar o cartão vermelho e ficou apenas com o amarelo.

O suposto pênalti em Suárez aconteceu já no fim da partida, quando o atacante uruguaio chutou a bola na trave e teria sido derrubado pelo goleiro adversário no rebote. Mesmo sem a vitória, o Inter Miami se manteve na liderança da Conferência Leste.

O time de Messi e Suárez volta a campo na próxima quarta-feira (2), contra o Columbus Crew, fora de casa, às 20h30.