Sob o comando de Ancelotti, Vini Jr fez 24 gols e deu nove assistências na última temporadaJose Jordan / AFP

Espanha - Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti enalteceu Vini Jr e disse que o brasileiro merece ser vencedor da Bola de Ouro. O camisa 7, que foi um dos destaques do clube merengue na última temporada, é um dos favoritos para levar o prêmio.

"Acredito que Vini Jr possa ser o melhor do mundo. Ele merece vencer pelo que fez, sobretudo na Liga dos Campeões, com gols na semifinal e final. Acho que ele vai ganhar, mas, se não ganhar, não importa. Nós seguiremos", declarou o treinador em entrevista coletiva.O atacante foi um dos principais jogadores do Real Madrid na campanha do 15º título do torneio continental. Ele, inclusive, marcou o segundo gol dos espanhóis na final contra o Borussia Dortmund para selar o placar em 2 a 0.Ao todo, na temporada passada, Vini Jr balançou a rede 24 vezes e deu nove assistências em 36 partidas pelo clube merengue.