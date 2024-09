Neymar voltou a treinar com o elenco do Al-Hilal - Divulgação

Publicado 29/09/2024 15:36

Rio - Neymar deu um passo importante para voltar aos gramados após a grave lesão que sofreu no joelho esquerdo. Neste domingo (29), o brasileiro voltou a treinar junto ao grupo do Al-Hilal e aumentou a expectativa pelo retorno. Nas redes sociais, o atacante brasileiro comemorou o avanço na recuperação.

"Voltei! Feliz em estar de volta ao grupo. Agora é só alegria", escreveu o camisa 10.

Neymar não entra em campo desde outubro do ano passado, quando sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco no jogo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A cirurgia de reconstrução do ligamento aconteceu em 2 de novembro.