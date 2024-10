Polêmica aconteceu no último sábado (5), no jogo entre Ituano e Guarani, pela Série B - Reprodução / Premiere

Publicado 08/10/2024 15:14 | Atualizado 08/10/2024 15:17

Um lance na vitória por 1 a 0 do Ituano sobre o Guarani, no último sábado (5), pela Série B, deu o que falar nas redes sociais. A polêmica foi tanta que acabou gerando revolta em personalidades do futebol, como Neymar e Falcão.

O momento polêmico ocorreu nos acréscimos do segundo tempo do duelo no Estádio Novelli Júnior, quando o time da casa segurava o jogo para manter o resultado no placar, e Leozinho, ex-melhor do mundo sub-23 de futsal, aplicou uma lambreta no adversário.

Uma confusão generalizada após o drible se iniciou, com jogadores do Guarani partindo para cima do meia-atacante, que ainda sofreu uma tentativa de agressão por parte do goleiro do clube de Campinas. No final, o árbitro do duelo decidiu por aplicar um cartão amarelo para Leozinho e para Pegorari, autor da iniciativa violenta.

Após a partida, o jogador do Ituano publicou o vídeo do lance em suas redes sociais, afirmando que o "futebol está acabando" e recebeu apoio do camisa 10 da seleção brasileira e do 'Rei do Futsal' nesta terça (8).



O primeiro disse para que, na próxima partida que tiver o árbitro da partida, Leozinho aplique novamente a lambreta e olhe para o juíz, enquanto o craque do futebol de salão pediu para que ele continue com os dribles.