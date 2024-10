Painel com imagem dos campeões mundiais de futsal na sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Publicado 08/10/2024 15:39 | Atualizado 08/10/2024 15:41

Rio - A fachada da sede da CBF ganhou um painel enorme com a imagem dos campeões mundiais de futsal na manhã desta terça-feira (8). A homenagem refere-se à conquista do hexacampeonato do Brasil no último domingo (6), no Uzbequistão

Leia mais: Entenda por que dois títulos mundiais do Brasil no futsal não são considerados

Durante a trajetória do título, a Seleção teve 100% de aproveitamento, superando Cuba, Croácia, Tailândia, Costa Rica, Marrocos, Ucrânia e Argentina.

Na final, venceu por 2 a 1 com grande atuação do goleiro Willian, que fez 25 defesas na partida. Os gols brasileiros foram marcados por Ferrão e Rafa Santos.

O Brasil ampliou a hegemonia no futsal e acabou com o jejum de mais de uma década sem conquistar a taça. Antes de se sagrar campeão no fim de semana, havia vencido em outras cinco oportunidades (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012).