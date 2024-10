Neymar vive expectativa por retorno aos gramados - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 14/10/2024 13:29

Arábia Saudita - Neymar está cada vez mais próximo de voltar aos gramados. De acordo com a ESPN, existe a expectativa de que o atacante, que não entra em campo há um ano, volte a jogar pelo Al-Hilal ainda em outubro.

O retorno de Neymar ainda é tratado com cautela nos bastidores do clube saudita, mas espera-se que ele seja relacionado para a partida contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, no próximo dia 21, pela Liga dos Campeões da Ásia.

A decisão ainda depende do aval do técnico Jorge Jesus e da liberação do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que foi quem realizou sua cirurgia. O profissional deve embarcar para a Arábia Saudita nos próximos dias para avaliar Neymar pessoalmente.

De longe, a seleção brasileira acompanha tudo atentamente. A comissão técnica de Dorival Júnior tem esperanças de contar com o craque já na Data Fifa de novembro.

Neymar não entra em campo desde 17 de outubro de 2023, quando se lesionou na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante precisou passar por cirurgia para reconstruir os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.