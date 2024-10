Luto - Reprodução

Publicado 25/10/2024 12:05 | Atualizado 25/10/2024 12:38

Rio - Zé Carlos, ex-lateral-direito que fez sucesso com a camisa do São Paulo e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998, morreu nesta sexta-feira, aos 56 anos. O jogador foi vítima de um enfarte fulminante em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. A notícia foi confirmada pelo time do Morumbi em nota oficial.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.



Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024

Zé Carlos estava hospedado na casa de uma sobrinha quando veio a óbito. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a residência após os familiares estranharem o ex-jogador não acordar na manhã desta sexta. Ele foi socorrido e levado para uma unidade de Pronto Socorro no bairro Santo Antônio, onde os médicos constataram a morte.

O ex-atleta do São Paulo deixa uma filha de 8 anos, e um menino, de 16. A mãe das crianças, ex-companheira do lateral, lamentou a perda em publicação nas redes sociais. "Deixou o seu legado de simplicidade, um homem honesto, trabalhador, com um coração puro", escreveu.

O lateral começou sua carreira no São José, do Interior de São Paulo, no começo dos anos de 1990. Após passar por Portuguesa e Juventude, ele chegou ao São Paulo em 1997. No Tricolor atuou por três temporadas, vivendo seu melhor momento na carreira.

O destaque no Morumbi o levou à seleção brasileira. Zé Carlos foi convocado por Zagallo para ser reserva de Cafu na Copa de 1998. Ele substituiu o titular na semifinal contra a Holanda, devido a uma suspensão. O Brasil foi vice-campeão, perdendo a final para a França.

Após a passagem pelo São Paulo, Zé Carlos atuou pelo Grêmio. Depois, o lateral defendeu a Ponte Preta, o Joinville e encerrou sua carreira em 2005, defendendo o Noroeste, de Bauru, clube do interior de São Paulo.

* Com informações do Estadão Conteúdo