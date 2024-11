Leidy Cardoso é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 17:20

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, foi questionada sobre qual é sua parte do corpo favorita. Sem cerimônias, a beldade afirmou que seu bumbum e seus seios são "seus tesouros", ela também contou como consegue mantê-los do jeito que são.

"Eu adoro meu bumbum e meios seios. Eu trabalho duro na academia para que eles tenham uma boa aparência, sejam duros e redondos", disse em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

A beldade afirmou que recebe muitos elogios de homens e mulheres. Além disso, admitiu que em alguns momentos sente cansaço para manter o corpo escultural.

"Ser bonita envolve muito sacrifício, a verdade é que às vezes tenho vontade de ficar deitada na cama vendo filme e não ir à academia, aí lembro que sou muito paqueradora e supero isso", finalizou.