Hugo Souza teve falha bizarra em jogo do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 09/11/2024 16:53

Salvador - O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, cometeu uma falha bizarra no início do jogo contra o Vitória, na tarde deste sábado, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Completamente sozinho, o ex-jogador do Flamengo errou na saída de bola e a entregou nos pés de Alerrandro, que abriu o placar para os baianos.

MEU DEUS



GOL DO VITÓRIA EM UMA FALHA ABSURDA DO HUGO SOUZA



pic.twitter.com/kluDcdmlM6 — DataFut (@DataFutebol) November 9, 2024 Assista ao lance:

Apesar do erro grotesco, Hugo Souza vive bom momento com a camisa do Corinthians. O time paulista, inclusive, tenta acordo com o Flamengo para comprá-lo em definitivo, já que ele está emprestado pelo Rubro-Negro até o fim do ano.

Corinthians e Vitória entraram em campo às 16h30 (de Brasília). Os dois times estão empatados no Brasileirão com 38 pontos e são adversários diretos na luta contra o rebaixamento.