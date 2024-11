Alajuelense, da Costa Rica, pode se classificar para o Mundial de 2025 - Divulgação / Alajuelense

Publicado 20/11/2024 12:00

O Alajuelense enviou um pedido formal à Fifa para participar do Mundial de Clubes de 2025, que acontecerá de 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A solicitação do clube da Costa Rica é para entrar no lugar de León ou Pachuca, do México, que são geridos pelo mesmo dono, algo que é proíbido no regulamento da competição