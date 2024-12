Estêvão foi eleito o craque do Brasileiro pelo 'Bola de Prata' - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Estêvão foi eleito o craque do Brasileiro pelo 'Bola de Prata'Lucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 09/12/2024 20:30

São Paulo - Escolhido pelo prêmio da ESPN "Bola de Prata, como melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2024, Estêvão continuará no país até abril do ano que vem quando completará 18 anos. Contratado pelo Chelsea, o jogador do Palmeiras reforçou que acertou na escolha pelo clube inglês, que não costuma ser um destino tão comum para grandes promessas do futebol brasileiro.

"Fico muito feliz com a minha decisão de estar indo para o Chelsea. Tenho certeza que junto com a minha família, junto com o meu staff, tomou a decisão certa. Creio que chegando lá eu vou tentar trabalhar para ganhar meu espaço. Independente de quem esteja ali, vai ser uma competição saudável, mas vou estar ali sempre buscando jogar, e querendo oportunidades para aproveitar o máximo e tentar me consolidar cada vez mais", afirmou.

Estêvão já recebeu em 2024 oportunidades na seleção brasileira principal e o craque tem como objetivos conquistar títulos vestindo a camisa verde e amarela. Primeiramente, o jovem foca nos torneios para categorias de base.

"Como eu vi o Brasil ganhar as primeiras Olimpíadas, Neymar ganhando as primeiras Olimpíadas dele, eu tenho o objetivo de ganhar também. Se eu tiver a oportunidade de jogar, é um objetivo sim estar conquistando mais um título pela nação brasileira. Creio que não só ele, mas é o objetivo de todos os títulos possíveis pela seleção, pra dar alegria pra nação", disse.