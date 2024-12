Abel Ferreira com a taça do Brasileiro de 2023 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 16/12/2024 16:20

Rio - Treinador do Palmeiras há mais de quatro anos, Abel Ferreira, de 45 anos, pode estar deixando o clube paulista. De acordo com informações do jornal português "O Jogo", o Sporting tem interesse na contratação do comandante e a situação poderá avançar nos próximos dias.

A publicação afirma que Abel Ferreira estaria disposto a reduzir seu salário para aceitar comandar um clube grande do seu país, algo que jamais viveu em sua trajetória como técnico. O treinador do Palmeiras atuou como atleta pelo Sporting e iniciou sua trajetória como comandante do time B do clube de Lisboa.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025 e caso realmente deixe o clube paulista uma multa terá que ser paga ao Alviverde. O desejo do Verdão é de renovar o vínculo do treinador por mais temporadas.

O treinador chegou ao Palmeiras no meio de 2020 e se tornou um dos maiores da história do clube paulista. Ele conquistou dez títulos pelo Alviverde, sendo os principais: duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.