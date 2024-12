Ronaldo Fenômeno conquistou Copas de 1994 e 2002 - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 15:19

outros dois campeões da Copa do Mundo, Leonardo e Rivaldo, demonstraram desejo de ver o ex-companheiro no comando da entidade.



"Ele tem um pouco de experiência nos clubes, como dono do Valladolid e do Cruzeiro, está sempre no meio do futebol. Tenho certeza de que tem tudo aí (para conseguir se eleger). Vamos torcer para que ele possa um dia ser presidente da CBF", disse Rivaldo, campeão em 2002 ao fazer dupla de ataque com o Fenômeno.

Já para Leonardo, com experiência em trabalhos como diretor de futebol no Milan e no PSG, é necessária uma mudança drástica na CBF. O campeão do mundo de 1994 se mostrou muito animado e criticou duramente a entidade administrada por Ednaldo Rodrigues.



"Estou superfeliz. Acho que é um ato corajoso. O Ronaldo... a gente não precisa dizer o que ele simboliza, o que ele representa num futebol brasileiro e acho também que ele se preparou. O Ronaldo é um cara que conhece digamos, todo o sistema futebol, em todos os âmbitos, então acho que ele está superpreparado", analisou.



"Acho que hoje o CBF está numa situação muito difícil. E não só a dificuldade de administrar. Infelizmente, a reputação é muito comprometida. Não quero entrar no detalhe se é justa ou não, mas o fato é que a instituição está bem debilitada".

Ronaldo enfrentará dificuldades para concorrer



Entretanto, o ex-lateral do Flamengo e da seleção brasileira mostrou uma certa preocupação da candidatura de Ronaldo emplacar. Primeiro porque ele precisa do apoio de pelo menos 8 integrantes do Colégio Eleitoral, sendo 4 federações e 4 clubes das Séries A ou B.



Além disso, a eleição na CBF tem votos com peso maior das federações, que historicamente recebem apoio financeiro da entidade e costumam manter quem está no poder.

"Espero que ele consiga romper um pouquinho esse sistema eleitoral, que é feito para a permanência do status quo, do poder atual. É difícil quebrar, mas eu acho que está mais do que na hora de isso acontecer, porque os resultados são evidentes, né?", completou Leonardo.