Gabigol com a camisa do CruzeiroDivulgação / Cruzeiro

Publicado 01/01/2025 15:51

Rio - Ídolo do Flamengo, Gabigol, de 28 anos, irá encontrar no Cruzeiro um dos seus grandes rivais nos tempos de futebol carioca, Fernando Diniz, que comandou o Fluminense por mais de dois anos e foi vitorioso no Tricolor com o título da Libertadores e um Estadual em cima do Rubro-Negro, do próprio atacante. O centroavante vê uma sintonia com a visão de futebol do novo comandante.

"É um grande treinador que foi de seleção brasileira, que ganhou uma Libertadores, que tem um jeito diferente de jogar, mas eu creio que a gente combina. Eu também não sou um jogador normal, então eu creio que as coisas vão se encaixar. Claro que com muito treino, muita dedicação, com a ajuda dos companheiros, isso pode dar muito certo", disse em entrevista à TV Globo.

Gabigol conquistou pelo Flamengo: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, principais taças de 13, que o atacante levantou no Rubro-Negro. No Cruzeiro, o atacante se disse motivado para ser novamente campeão.

"Vencer tudo, ganhar tudo de novo, eu acho que essa é a meta do jogador, eu sou viciado em vencer, em missão nova, em desafios diferentes, eu não sou um jogador acomodado, então eu tento sempre buscar novos desafios, que seja pessoal, que seja dentro de campo, fora de campo também, então eu acho que é um clube que vai me trazer isso e eu preciso dessa motivação", concluiu.