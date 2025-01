Thiago Maia está perto de voltar ao Santos - Ricardo Duarte/SC Internacional

Thiago Maia está perto de voltar ao SantosRicardo Duarte/SC Internacional

Publicado 06/01/2025 07:00

Rio - O volante Thiago Maia, de 27 anos, está próximo de voltar ao Santos, clube que o revelou. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Peixe encaminhou a contratação do jogador que pertence ao Internacional, e que defendeu o Flamengo de 2020 até o começo do ano passado.

O Peixe irá vai assumir a dívida do Internacional com o Flamengo, mas o Rubro-Negro exigirá garantias financeiras para que a operação seja fechada. Em março de 2024, o Colorado fechou a negociação por 50% dos direitos do volante por 4 milhões de euros (algo em torno de R$ 21,6 milhões na época0, mas acabou não honrando o acordo.

O clube paulista ficará com 50% dos direitos de Thiago Maia, o Flamengo segue com 25% e o Lille, da França, outro ex-clube do volante, também tem 25% dos direitos do atleta. O novo contrato dele com o Santos vai ser de quatro temporadas.

Revelado pelo Peixe, Thiago Maia atuou no clube de 2014 a 2017, depois disso se transferiu para o Lille, da França. Em 2020, foi contratado pelo Flamengo. No Rubro-Negro, o volante alternou altos e baixos, mas viveu sua fase de mais conquistas sendo campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. No começo do ano passado foi negociado com o Internacional.