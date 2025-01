Virgil van Dijk pode deixar o Liverpool - AFP

Publicado 17/01/2025 18:45

Rio - O interesse do Al-Hilal em Mohamed Salah foi detalhado pelo jornal francês "L'Equipe" nos últimos dias, porém, a equipe comandada por Jorge Jesus deseja mais um jogador do Liverpool. Segundo o portal "UOL", os sauditas também vão buscar a contratação do zagueiro Virgil van Dijk.

Assim como o egípcio, o holandês, de 33 anos, só tem contrato com os Reds até junho de 2025. A contratação da dupla do Liverpool seria para dar ao Al-Hilal dois novos nomes de cunho global, após a provável saída de Neymar.

Revelado pelo FC Groningen, da Holanda, Virgil van Dijk passou por Celtic, da Escócia, e pelo Southampton, da Inglaterra, antes de ser contratado pelo Liverpool em 2017. Ele conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Inglês, uma Supecopa da Europa, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e uma Supercopa da Inglaterra. Na atual temporada, Virgil Van Dijk entrou em campo em 27 jogos, fez dois gols e deu uma assistência.

Outro na mira do Al-Hilal, Salah também chegou ao Liverpool em 2017 e fez história no clube inglês. Na atual temporada, o atacante vem sendo um dos principais jogadores do futebol europeu. Ele entrou em campo em 29 jogos, fez 21 gols e deu 17 assistências.