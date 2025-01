Otamendi aquece antes de jogo do Benfica - Filipe Amorim / AFP

Publicado 28/01/2025 20:25 | Atualizado 28/01/2025 20:25

Portugal - O capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, minimizou o áudio polêmico vazado em que o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, detona a postura de seus jogadores . Na entrevista coletiva desta terça-feira (28), o zagueiro ressaltou que sequer escutou a gravação e garantiu que o grupo está 100% com o treinador. Ele ainda pontuou que o foco do time precisa ser na partida diante da Juventus, nesta quarta (29), pela Liga dos Campeões.

"Não escutei nada. Creio que é um problema para deixar de lado. O foco está no jogo de amanhã, em fazer bem as coisas e conseguir a qualificação. Como disse depois do jogo com o Casa Pia, temos de fazer uma autocrítica entre nós e melhorar. Perder por 3 a 1 fora de casa, não deixamos uma boa imagem. Temos de corrigir internamente e melhorar. Amanhã temos uma oportunidade para jogar novamente e é um grande jogo para vencermos", disse Otamendi.

"Sim, a 100%. Tanto o corpo técnico quanto os jogadores. Sabemos o que precisamos melhorar e o que temos que corrigir. No futebol, o que conta é a vitória e dar um bom espetáculo aos torcedores", completou.

O caso

O técnico Bruno Lage teve um áudio vazado detonando a postura dos jogadores do Benfica. O ex-treinador do Botafogo fez duras críticas aos atletas após a derrota para o Casa Pia, no último sábado (25), pelo Campeonato Português, durante conversa com torcedores.



"Quando tem jogadores tocando a bola, a gente dá três toques e perde a bola. Fazer um jogo como fizemos com o Barcelona e depois dar dois pênaltis e uma carambola? Nos últimos cinco jogos sofrer gols de bola parada que ninguém pula? Como é que eu mudo esta m...?", disse Bruno Lage no áudio.

Bruno Lage é o treinador do Benfica Divulgação / Benfica

O treinador também criticou a política de transferências do Benfica, que, em sua visão, é o maior problema do clube. Após o vazamento da conversa, ele tentou se retratar e convocou uma entrevista coletiva neste último domingo (26) e reiterou a confiança nos jogadores.

"Acredito muito no plantel, que tem uma enorme qualidade. Sinto que temos todas as condições de fazer ajustes que achamos necessários para sermos ainda mais competentes. Quando disse que os jogadores não pulam em bola parada, vem no contexto do que tinha acabado de dizer na coletiva depois do jogo. Uma equipe que chega em primeiro lugar não pode sofrer os gols que estamos sofrendo. Não disse que os jogadores não lutam, não sofrem ou não pulam", disse.

Agenda

Depois de uma derrota incrível de virada para o Barcelona e um revés para o Casa Pia, o Benfica busca se reabilitar na temporada nesta quarta-feira (28). Os Encarnados enfrentarão a Juventus em Turim, a partir das 17h (de Brasília), pela última rodada da Liga dos Campeões.

O time de Lisboa soma dez pontos e ocupa a 21ª posição - está dentro da zona de classificação para o playoff das oitavas de final da competição.