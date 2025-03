Chay disputou 10 partidas pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca - Divulgação/Volta Redonda

Publicado 20/03/2025 11:56

Rio - Experiente meia-atacante de 34 anos com passagem recente pelo Botafogo , Chay pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Volta Redonda. A tendência é que o camisa 14 não permaneça no clube do Sul do Estado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em meio a novo planejamento por parte da diretoria.

Pelo Voltaço, Chay disputou 10 partidas no começo do ano e tem três participações para gol. Conforme apurou a reportagem, o jogador vem treinando separado dos companheiros do elenco comandado pelo técnico Rogério Corrêa. Seu contrato vai até o fim de 2025, com cláusula de renovação por mais um ano.

O Volta Redonda faz buscas na janela de transferências por jogadores que se adequem mais à realidade do clube. Chay tem vencimentos mensais considerados altos, e isso tem pesado para a sequência do trabalho.

No Campeonato Carioca, o Volta Redonda teve a segunda melhor campanha da Taça Guanabara, atrás apenas do campeão Flamengo. O time comandado por Rogério Corrêa parou nas semifinais ao cair para o Fluminense com derrota por 4 a 0 no primeiro jogo e empate sem gols na volta.