Endrick em treino do RealDivulgação / Real Madrid

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Endrick, de 19 anos, pode estar de saída do Real Madrid. Sem espaço com Xabi Alonso, o brasileiro pela primeira vez admite a possibilidade de buscar novos ares e uma decisão poderá ser tomada nos próximos dias. As informações são do portal da "ESPN".
LEIA MAIS: San Lorenzo tem quatro dias para pagar dívida e evitar falência
O brasileiro não entra em campo desde que Ancelotti era técnico do Real Madrid. Seu último jogo foi no dia 18 de maio, depois, Endrick sofreu uma lesão na coxa, já se recuperou, mas apesar de ter sido elogiado por Xabi Alonso, novo técnico, ele não teve oportunidades.
LEIA MAIS: CBF planeja amistoso no Maracanã antes de embarque para Copa
O jovem vem recebendo sondagens de alguns clubes europeus, o Olympique de Marselha, da França, é um deles. A decisão de Endrick será tomada dependendo dos próximos jogos do Real Madrid na temporada.
LEIA MAIS: Copa do Mundo de 2026 já tem 28 vagas preenchidas
O brasileiro tem o sonho de ser convocado para defender a Seleção na Copa, mas para isso precisa entrar em campo. O Real já havia deixado claro a possibilidade de emprestá-lo na última janela de transferências.