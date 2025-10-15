Endrick em treino do Real - Divulgação / Real Madrid

Publicado 15/10/2025 17:30

Rio - O atacante Endrick, de 19 anos, pode estar de saída do Real Madrid. Sem espaço com Xabi Alonso, o brasileiro pela primeira vez admite a possibilidade de buscar novos ares e uma decisão poderá ser tomada nos próximos dias. As informações são do portal da "ESPN".

O brasileiro não entra em campo desde que Ancelotti era técnico do Real Madrid. Seu último jogo foi no dia 18 de maio, depois, Endrick sofreu uma lesão na coxa, já se recuperou, mas apesar de ter sido elogiado por Xabi Alonso, novo técnico, ele não teve oportunidades.

O jovem vem recebendo sondagens de alguns clubes europeus, o Olympique de Marselha, da França, é um deles. A decisão de Endrick será tomada dependendo dos próximos jogos do Real Madrid na temporada.

O brasileiro tem o sonho de ser convocado para defender a Seleção na Copa, mas para isso precisa entrar em campo. O Real já havia deixado claro a possibilidade de emprestá-lo na última janela de transferências.