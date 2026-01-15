Gianni Infantino é o presidente da Fifa - Jia Haocheng / AFP

Gianni Infantino é o presidente da FifaJia Haocheng / AFP

Publicado 15/01/2026 14:20

Rio - A Fifa anunciou, na noite desta quarta-feira, que recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo deste ano. A entidade máxima do futebol observou que, fora dos países-sede, Estados Unidos, México e Canadá, a maioria dos pedidos veio de torcedores residentes na Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia.

A Fifa está pedindo até US$ 8.680 por ingresso. Após críticas, a organização anunciou no mês passado que oferecerá ingressos a US$ 60 por partida (R$ 323,84 na cotação atual) para as 48 federações nacionais participantes do torneio.

As próprias federações decidirão como distribuir esses ingressos entre seus torcedores que compareceram às partidas anteriores.

A organização indicou que a partida mais solicitada na terceira fase de vendas, que ocorreu de 11 de dezembro até esta terça-feira, foi Colômbia x Portugal, em 27 de junho, em Miami Gardens, Flórida. Seguido por México x Coreia do Sul em 18 de junho em Guadalajara, México; a final em 19 de julho em East Rutherford, Nova Jersey; a partida de abertura entre México e África do Sul em 11 de junho na Cidade do México; e uma partida da segunda fase em 2 de julho em Toronto



A Fifa indicou que notificará as pessoas sobre suas solicitações de ingressos a partir de 5 de fevereiro e que os ingressos serão distribuídos aleatoriamente para as partidas em que a demanda exceder a disponibilidade.