Dybala pode defender o Boca JuniorsDivulgação / AS Roma

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Paulo Dybala, de 32 anos, pode ser reforço do Boca Juniors no segundo semestre. De acordo com informações do jornalista italiano Matteo Moretto, o clube argentino já iniciou conversas com o atleta, que defende a Roma.
LEIA MAIS: Treinador do Lyon terá conversa com Endrick depois de atuação ruim
Dybala tem contrato até junho e a Roma tenta uma renovação, mas apresentou uma proposta com uma redução salarial. De qualquer forma, caso acerte com o Boca, o argentino também terá que diminuir seus vencimentos.
LEIA MAIS: Jornal espanhol destaca bom momento de Vini Jr no Real 
Revelado pelo Instituto, da Argentina, Dybala atua no futebol europeu desde 2013. Ele passou pelo Palermo, e pela Juventus, vivendo na Velha Senhora o seu melhor momento. Desde 2022, o atacante atua pela Roma.
LEIA MAIS: Ex-goleira faz ensaio sensual de biquíni e tira o fôlego dos fãs
Na atual temporada, Paulo Dybala entrou em campo em 22 partidas, anotou três gols e deu quatro assistências. O atacante fez parte do elenco da seleção argentina, que conquistou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.