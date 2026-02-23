Dybala pode defender o Boca Juniors - Divulgação / AS Roma

Publicado 23/02/2026 14:47

Rio - O atacante Paulo Dybala, de 32 anos, pode ser reforço do Boca Juniors no segundo semestre. De acordo com informações do jornalista italiano Matteo Moretto, o clube argentino já iniciou conversas com o atleta, que defende a Roma.

Dybala tem contrato até junho e a Roma tenta uma renovação, mas apresentou uma proposta com uma redução salarial. De qualquer forma, caso acerte com o Boca, o argentino também terá que diminuir seus vencimentos.

Revelado pelo Instituto, da Argentina, Dybala atua no futebol europeu desde 2013. Ele passou pelo Palermo, e pela Juventus, vivendo na Velha Senhora o seu melhor momento. Desde 2022, o atacante atua pela Roma.

Na atual temporada, Paulo Dybala entrou em campo em 22 partidas, anotou três gols e deu quatro assistências. O atacante fez parte do elenco da seleção argentina, que conquistou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.