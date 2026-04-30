Equipe médica atende jogador do Real Madrid em partida da Liga dos Campeões - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Equipe médica atende jogador do Real Madrid em partida da Liga dos CampeõesPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 30/04/2026 12:10

O Real Madrid vive uma temporada marcada por problemas físicos em série. De acordo com apuração do jornal espanhol 'Marca', o clube já soma 55 lesões ao longo do ciclo 2025/26, número considerado alarmante internamente e que tem sido associado, principalmente, ao impacto do calendário apertado após o Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho do ano passado.

A origem do problema, segundo o veículo, foi o fim da última temporada. O time merengue encerrou sua participação no Mundial ao ser eliminado pelo Paris Saint-Germain, na semifinal do torneio, no dia 9 de julho. Em seguida, o elenco teve apenas três semanas de descanso antes de retomar as atividades, no início de agosto, para o início da nova temporada.

Com pouco tempo disponível, a equipe realizou praticamente uma preparação relâmpago, com espaço para apenas um amistoso antes da estreia no campeonato espanhol, no dia 19 de agosto. Para dirigentes e membros da comissão técnica, esse cenário limitou a preparação física ideal e contribuiu diretamente para o alto número de lesões ao longo do ano.

Internamente, a avaliação é de que a ausência de uma pré-temporada mais completa foi determinante para o cenário atual. O entendimento é que o grupo iniciou o calendário sem o condicionamento adequado, o que aumentou o risco de problemas musculares e outras lesões ao longo da temporada.

Como resposta, o clube chegou a promover mudanças estruturais, como alterações na chefia do departamento médico, em uma tentativa de conter a crise. Até o momento, porém, os resultados dessas medidas não foram suficientes para reduzir significativamente os casos.

Além da preparação reduzida, o volume de partidas aparece como fator determinante. Nas últimas duas temporadas, o Real Madrid disputou 119 jogos. Quando somados os compromissos com seleções nacionais, muitos jogadores do elenco chegam a uma média aproximada de 70 partidas por temporada.

Segundo o jornal espanhol, para pessoas ligadas ao clube, esse nível de exigência física tem cobrado um preço alto. Na avaliação interna, o conjunto desses fatores: calendário apertado, pouco tempo de recuperação e preparação insuficiente, ajuda a explicar uma temporada considerada crítica do ponto de vista físico.

O cenário catastrófico resultou em uma temporada, ao que tudo indica, sem títulos. O Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique e da Copa da Espanha para o Albacete, da segunda divisão. A última esperança era o campeonato espanhol, mas o Barcelona tem onze pontos de vantagem na liderança, com cinco rodadas faltando, e tem o título encaminhado.