Federico Valverde em campo pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Federico Valverde em campo pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 14/05/2026 13:20

Rio - Além do Manchester United, o meia Federico Valverde, de 27 anos, do Real Madrid, despertou interesse de outro clube europeu. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o PSG também está monitorando a situação do uruguaio.

O Real Madrid teria colocado o jogador na lista de transferência da próxima temporada, depois que Valverde se envolveu em uma briga com Tchouaméni, companheiro de elenco, durante um treino na semana passada e esquentou os bastidores.

Segundo a publicação, o atual campeão europeu e finalista da Liga dos Campeões tem feito contatos para saber como está a real situação de Valverde no Real Madrid. O interesse do clube francês no uruguaio não é novo.

Valverde, que tem contrato até junho de 2029, não teria interesse em deixar o Real Madrid. De acordo com o "AS", uma possível operação de transferência do uruguaio custaria cerca de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 586 milhões).

Entenda a briga entre Valverde e Tchouaméni

Os jogadores se desentenderam duas vezes no CT do Real Madrid. Primeiro, discutiram e foram separados pelos outros atletas, na quarta-feira (6). No dia seguinte, Valverde acusou Tchouaméni de vazar informações da confusão para a imprensa local e, então, gerou uma nova confusão.

Uma versão diz que Tchouaméni acertou um soco em Valverde. Outra, que Valverde escorregou durante a briga e bateu de cabeça em uma mesa - ele foi ao hospital e teve constatado um traumatismo cranicoencefálico, o que é fato.



Na sequência, o clube merengue convocou uma reunião de emergência, abriu um processo disciplinar e puniu cada um em 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões). Ambos garantiram o arrependimento e se desculparam pelo ocorrido.