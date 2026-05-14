Federico Valverde em campo pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
PSG entra na briga com o Manchester United e avalia investida por meia do Real Madrid
Federico Valverde, de 27 anos, pode mudar de clube na Europa
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Com jogadores de Botafogo, Flamengo e Vasco, Colômbia divulga pré-lista para a Copa do Mundo
Seleção está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão
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Atacante terá o primeiro contato com os torcedores no próximo sábado (16)
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