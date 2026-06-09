Jorge Sampaoli irá trabalhar no Talleres - Gilvan de Souza/Flamengo

Jorge Sampaoli irá trabalhar no TalleresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/06/2026 17:03

Rio - O ex-treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, de 66 anos, está de clube novo. De acordo com informações do jornalista argentino Cesar Luis Merlo, o técnico irá assumir o comando do Talleres, substituindo Carlito Tévez.

O acerto significa o retorno de Sampaoli a um clube da Argentina depois de 26 anos. A última equipe do país que o treinador dirigiu foi o pequeno Argentino de Rosário. Depois disso, ele trabalhou como técnico da seleção argentina na Copa do Mundo de 2018.

Sampaoli estava sem trabalhar desde que deixou o Atlético-MG em fevereiro. Na sua segunda passagem pelo clube mineiro, o argentino foi vice-campeão da Sul-Americana.

Além do Galo, Sampaoli passou também pelo Santos e pelo Flamengo. No Rubro-Negro, ele trabalhou por pouco mais de cinco meses em 2023. Ele dirigiu a equipe em 39 partidas, acumulando 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.