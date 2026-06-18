Olise em campo em jogo da seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Real Madrid pode oferecer R$ 1,3 bilhão por astro da seleção francesa
Jogador, de 24 anos, vive grande momento pelo Bayern
México vence a Coreia do Sul e garante vaga na próxima fase da Copa do Mundo
Seleção mexicana é a primeira classificada para o mata-mata
Técnico do Haiti projeta jogo contra o Brasil: 'Muitos adorariam estar no nosso lugar'
A seleção haitiana estreou com derrota na Copa de 2026 e busca pontuar diante da Amarelinha
Vasco anuncia a saída do técnico Renato Gaúcho
Em nota, o Cruz-Maltino informou que 'a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes'
Gabriel Magalhães relembra atitude de Marquinhos: 'Carinho aumentou ainda mais'
Capitão do PSG consolou o zagueiro, que perdeu o pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões
Ancelotti exalta Endrick, mas avisa: 'Temos que esperar um pouco'
Técnico da seleção brasileira afirmou que ele é um 'talento extraordinário'
Canadá atropela o Catar e conquista vitória histórica na Copa do Mundo
Canadenses não tomaram conhecimento da seleção catari em Vancouver
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