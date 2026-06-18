Olise em campo em jogo da seleção francesa - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Olise em campo em jogo da seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 18/06/2026 16:40

Espanha - Com José Mourinho como novo treinador e Florentino Pérez reeleito para mais um mandato, o Real Madrid está bastante voraz no mercado de transferências. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o clube irá buscar a contratação de Michael Olise, de 24 anos, que defende o Bayern.

O desejo do Real Madrid é de oferecer algo em torno de 220 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) para convencer o clube alemão a liberar o astro da seleção francesa.

Apesar dos dois gols de Kylian Mbappé, Michael Olise foi eleito o melhor jogador da partida na vitória da França por 3 a 1 sobre a Argélia. O meia, que nasceu na Inglaterra, mas decidiu atuação pela seleção francesa, está na sua primeira Copa do Mundo.

No entendimento do Real Madrid, Michael Olise reúne várias características que lhe fazem ser o plano A: companheiro ideal de Kylian Mbappé, ponta direita e com potencial para bater de frente com o "efeito Lamine Yamal".