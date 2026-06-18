Olise em campo em jogo da seleção francesaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Espanha - Com José Mourinho como novo treinador e Florentino Pérez reeleito para mais um mandato, o Real Madrid está bastante voraz no mercado de transferências. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o clube irá buscar a contratação de Michael Olise, de 24 anos, que defende o Bayern.
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O desejo do Real Madrid é de oferecer algo em torno de 220 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) para convencer o clube alemão a liberar o astro da seleção francesa.
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Apesar dos dois gols de Kylian Mbappé, Michael Olise foi eleito o melhor jogador da partida na vitória da França por 3 a 1 sobre a Argélia. O meia, que nasceu na Inglaterra, mas decidiu atuação pela seleção francesa, está na sua primeira Copa do Mundo.
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No entendimento do Real Madrid, Michael Olise reúne várias características que lhe fazem ser o plano A: companheiro ideal de Kylian Mbappé, ponta direita e com potencial para bater de frente com o "efeito Lamine Yamal".