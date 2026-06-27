Parreira foi o comandante do tetracampeonato mundial de 1994 - Divulgação

Parreira foi o comandante do tetracampeonato mundial de 1994Divulgação

Publicado 27/06/2026 15:02

Rio - Parte da comissão técnica da seleção brasileira nos títulos mundiais de 1970 e 1994, Carlos Alberto Parreira apresentou piora em seu estado de saúde e terá que passar por cirurgia. O ex-treinador está internado no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca desde o dia 16 de junho, com um quadro de inflamação pulmonar. Segundo boletim médico, ele será operado ainda neste sábado (27).

O hospital divulgou que Parreira precisou ser sedado nas últimas horas e só voltou a respirar com ajuda de aparelhos. Por isso, passará por cirurgia na via aérea superior. Apesar do 'susto', o boletim apontou o estado do ex-técnico como estável.

Na última semana, seu quadro de saúde havia apresentado uma leve melhora e sua recuperação parecia estar caminhando. Agora, com a crise, o processo dependerá do resultado e das reações à cirurgia. Nas próximas horas o hospital deve divulgar um novo boletim médico, com as atualizações do procedimento.

Carlos Alberto Parreira convive com um linfoma de Hodgkin desde 2023. A doença é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, principal rede de defesa do organismo. Após ter apresentado melhora considerável em 2025, o ex-comandante da Seleção voltou a precisar de tratamento oncológico — que busca eliminar o câncer — neste ano.