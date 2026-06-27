Parreira foi o comandante do tetracampeonato mundial de 1994Divulgação
Parreira apresenta piora e terá que passar por cirurgia neste sábado
Com inflamação pulmonar, ex-treinador está internado desde o dia 16 de junho
Wilton Pereira Sampaio é escalado para apitar mata-mata da Copa
O brasileiro será o juiz de Holanda x Marrocos, na próxima segunda-feira (29)
Técnico deixa a seleção da Escócia após eliminação na Copa do Mundo
O time não ficou entre os oito melhores terceiros colocados para avançar ao mata-mata do torneio
Colômbia é melhor, mas empata com Portugal e ambas avançam na Copa
Na outra partida do grupo K, RD Congo venceu o Uzbequistão de virada e se classificou à segunda fase do Mundial pela primeira vez
Harry Kane quebra recorde e faz história pela Inglaterra em Copas
Atacante superou a marca que dividia com Gary Lineker
Fifa define uniformes para jogo entre Brasil e Japão
Seleção volta a usar uniforme tradicional, com camisa amarela, calções e meiões azuis
Veja dia e horário da estreia de João Fonseca em Wimbledon
Ele enfrentará o espanhol Roberto Bautista Agut
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