Matheus Babi comemora seu primeiro gol pelo Suwon FC, da Coreia do Sul - Fotos: Divulgação / Suwon FC

Matheus Babi comemora seu primeiro gol pelo Suwon FC, da Coreia do SulFotos: Divulgação / Suwon FC

Publicado 08/07/2026 15:00

Rio - Centroavante do Botafogo entre 2020 e 2021, Matheus Babi marcou seu primeiro gol pelo Suwon FC, da Coreia do Sul. O brasileiro balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre o Ansan Greeners, no último final de semana, pela K-League 2, na qual o time ocupa a quinta posição. Contratado em fevereiro, ele celebrou o gol, avaliou os primeiros meses no país e destacou a briga pelo acesso.

"Desde que cheguei à Coreia do Sul estava em busca desse primeiro gol. Graças a Deus consegui marcar e ajudar a equipe a conquistar uma vitória importante. Isso aumenta minha confiança para seguir trabalhando e contribuir cada vez mais na luta pelo acesso", afirmou o atacante.

Com passagens por Botafogo, Athletico-PR, Goiás e Juventude, Matheus Babi também falou sobre o processo de adaptação ao futebol sul-coreano. Esta é a terceira experiência internacional do jogador, que já atuou por Santa Clara, de Portugal, e Peñarol, do Uruguai, antes de desembarcar na Ásia.

"Tem sido uma experiência muito positiva. A cada dia estou mais adaptado, tanto ao país quanto ao futebol. A cultura é bastante diferente da brasileira e isso também reflete dentro de campo. O jogo aqui é muito intenso, físico e competitivo, o que exige uma adaptação rápida", completou Babi.

*Sob supervisão de Pedro Logato