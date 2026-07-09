Troféu do Mundial de ClubesLucas Merçon / Fluminense FC
Fifa avalia Mundial de Clubes no Catar com a presença de 48 equipes
Competição deverá acontecer em dezembro de 2029
Fifa avalia Mundial de Clubes no Catar com a presença de 48 equipes
Competição deverá acontecer em dezembro de 2029
Atlético de Madrid desiste de João Gomes após impasse com empresário
Ex-volante do Flamengo estava perto de ser anunciado pelo clube espanhol
Arsenal tem acordo verbal com Bruno Guimarães e tenta convencer Newcastle
Jogador, de 28 anos, pode mudar de ares na Inglaterra
França supera Bounou no segundo tempo, vence Marrocos e avança na Copa
Na semifinal, os Bleus enfrentarão o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica
Ídolo do Flu, Marcelo enviou mensagem a atleta de Cabo Verde: 'Prazer'
Lateral, de 23 anos, atua no futebol turco
Santos aguarda reapresentação de Neymar no próximo dia 17
Atacante, de 34 anos, ficou nos Estados Unidos depois do fim da Copa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.