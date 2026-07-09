Troféu do Mundial de Clubes - Lucas Merçon / Fluminense FC

Troféu do Mundial de ClubesLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 09/07/2026 19:50

Rio - Com a Copa do Mundo perto do fim, a Fifa já se mobiliza para a organização do seu próximo principal campeonato: o Mundial de Clubes de 2029. A competição ainda tem incertezas, mas o desejo da entidade é ampliar a disputa para ter 48 clubes e para que ela aconteça no Catar no fim do ano. As informações são do jornal espanhol "AS".

A questão do calendário segue sendo o maior problema, já que os clubes europeus criticaram bastante a escolha da primeira edição em 2025. O trunfo a favor da Fifa é financeiro, já que a European Football Clubs, grupo que representa os clubes europeus nas negociações sobre a competição, vê no torneio uma receita estratégica. O Chelsea recebeu 120 milhões de euros (cerca de R$ 705 milhões na cotação atual) pelo título da última edição, e os semifinalistas ganharam cerca de 100 milhões de euros (cerca de R$ 590 milhões).

Em relação ao aumento do número de clubes, a situação abriria mais vagas para outras equipes e mais países. Assim como a Copa do Mundo, porém, o número de partidas acabaria aumentando de sete para oito jogos.

A disputa pela sede da próxima edição não está fechada no Catar. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também deseja que o seu país concorra, mantendo aberta a concorrência para receber a competição.