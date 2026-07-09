Ronaldo acompanha Copa do Mundo de 2026Divulgação / Fifa

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Pedro Logato
Rio - Ídolo do futebol mundial, Ronaldo Fenômeno encerrou sua carreira em 2011 defendendo o Corinthians. O jogador tinha apenas 34 anos. A decisão foi muito difícil de ser tomada, e o Eterno Camisa 9 contou que viveu um momento de depressão posterior.
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"Quando se decide parar de jogar, parece que morreu alguém próximo. Tive uma depressão forte, engordei bastante. Foi muito difícil largar o futebol. A ideia de não voltar mais a jogar durante um tempo foi marcante", declarou o ex-jogador, em entrevista ao podcast "Futebol Legens Talks".
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Depois, Ronaldo Fenômeno se transformou em um empresário, assumindo o comando de clubes como Cruzeiro e Valladolid. 
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"Depois você vê que tem outras coisas para fazer na vida, pode se reinventar, mas a ideia de não voltar a competir durante algum tempo ficou muito na minha cabeça", concluiu.