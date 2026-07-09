Ronaldo acompanha Copa do Mundo de 2026 - Divulgação / Fifa

Ronaldo acompanha Copa do Mundo de 2026Divulgação / Fifa

Publicado 09/07/2026 20:20

Rio - Ídolo do futebol mundial, Ronaldo Fenômeno encerrou sua carreira em 2011 defendendo o Corinthians. O jogador tinha apenas 34 anos. A decisão foi muito difícil de ser tomada, e o Eterno Camisa 9 contou que viveu um momento de depressão posterior.

"Quando se decide parar de jogar, parece que morreu alguém próximo. Tive uma depressão forte, engordei bastante. Foi muito difícil largar o futebol. A ideia de não voltar mais a jogar durante um tempo foi marcante", declarou o ex-jogador, em entrevista ao podcast "Futebol Legens Talks".

Depois, Ronaldo Fenômeno se transformou em um empresário, assumindo o comando de clubes como Cruzeiro e Valladolid.

"Depois você vê que tem outras coisas para fazer na vida, pode se reinventar, mas a ideia de não voltar a competir durante algum tempo ficou muito na minha cabeça", concluiu.