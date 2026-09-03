Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
"Não entendo [a posição do Atlético]. Todos nós temos nossos sonhos. Julián foi claro nesse aspecto. Ele lutou pelos seus sonhos, sem dúvida. Mas, no fim das contas existem situações externas que não podemos controlar e, nesse sentido, não há necessidade de dizer mais nada”, declarou Dani Olmo em um evento em sua cidade natal, Terrassa.
"Como eu disse, a vida continua, isso não para. Esperamos ter uma temporada muito boa com a concorrência que temos no elenco, porque fizemos boas contratações”, completou.
Caso Alvárez
O argentino de 26 anos expressou sua vontade de reforçar o time catalão e tem vivido um momento complicado no Atlético de Madrid. Recentemente, na estreia da equipe no Campeonato Espanhol, ele acabou vaiado pelos torcedores.
Sem acerto com o atacante, o Barcelona oficializou na última terça-feira (1º) a contratação de Gabriel Jesus. O brasileiro chega por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), com possibilidade de acréscimo no valor por metas estabelecidas. Ele assinou contrato de três anos com o clube catalão.
Revelado pelo River Plate, Julián Álvarez está no Atlético de Madrid desde 2024, depois de passagem pelo Manchester City. De lá para cá, participou de 107 jogos, anotou 49 gols e deu 19 assistências.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.