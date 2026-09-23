Renato Gaúcho em treino do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Renato Gaúcho em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 23/09/2026 17:41

Em sua quinta passagem pelo Grêmio, o treinador Renato Gaúcho, de 64 anos, tomou uma medida incomum para garantir que seus jogadores estarão no peso certo para entrar em campo. O técnico identificou alguns atletas fora do padrão e irá punir os que não estiverem em forma.

De acordo com informações do portal "Zero Hora", três atletas do elenco do Grêmio não estão em condições físicas adequadas. O treinador teria dado até o retorno da Data Fifa para a regulamentação. Quem estiver acima do peso não terá espaço.

Renato Gaúcho fez sua reestreia pelo Grêmio no empate sem gols contra o Palmeiras, no último domingo (20), em Porto Alegre. O clube gaúcho encontra-se em situação bastante delicada no Campeonato Brasileiro.

Atualmente, em 17º lugar com 29 pontos, o clube de Porto Alegre tem cerca de 51% de risco de rebaixamento, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola". Com risco maior que o Tricolor de Porto Alegre somente o seu maior rival, o Inter com 66% e os virtualmente rebaixados Remo, com 95%, e Chapecoense, com 99%.

Renato Gaúcho voltou a dirigir o Grêmio depois de duas passagens decepcionantes por Fluminense e Vasco. No Tricolor das Laranjeiras, o técnico viveu momentos positivos na campanha no Mundial de Clubes, quando levou sua equipe até a semifinal da competição, como melhor equipe brasileira no torneio.

Porém, em setembro do ano passado, depois da eliminação para o Lanús, na Sul-Americana, Renato Gaúcho pediu demissão e afirmou que estava deixando o Tricolor, irritado com as críticas que vinha recebendo. Neste ano, o técnico declarou que se arrependeu de ter pedido para encerrar sua última passagem pelo Fluminense.

No começo de março, Renato Gaúcho assumiu o comando do Vasco e acabou sendo demitido pouco tempo depois, durante a paralisação para a Copa do Mundo no dia 18 de junho. Com altos e baixos no comando do Cruz-Maltino, o técnico dirigiu a equipe em 22 partidas, com 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Ele deixou o clube carioca na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.