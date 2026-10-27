Romário conquistou a Copa do Mundo em 1994 - Divulgação / CBF

Romário conquistou a Copa do Mundo em 1994Divulgação / CBF

Publicado 27/10/2026 15:52





Nascido em 29 de janeiro de 1966, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, o Baixinho começou a jogar futebol ainda criança. Seu primeiro time foi o Estrelinha, criado pelo pai, Edevair, na Vila da Penha. Em 1979, passou pelo Olaria e, dois anos depois, chegou às categorias de base do Vasco.

Aos 60 anos, Romário vive uma rotina diferente daquela que o consagrou nos gramados. Senador pelo Rio de Janeiro, presidente do América-RJ e apresentador em seu próprio canal na internet, o ex-atacante ainda mantém ligação com o futebol. Antes disso, porém, construiu uma carreira internacional que o transformou em ídolo mundial, com passagens por grandes clubes, títulos e protagonismo na seleção brasileira.Nascido em 29 de janeiro de 1966, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, o Baixinho começou a jogar futebol ainda criança. Seu primeiro time foi o Estrelinha, criado pelo pai, Edevair, na Vila da Penha. Em 1979, passou pelo Olaria e, dois anos depois, chegou às categorias de base do Vasco.

A estreia no time principal aconteceu em 6 de fevereiro de 1985, na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba. Meses depois, marcou seu primeiro gol entre os profissionais, na goleada por 6 a 0 sobre o Nova Venécia (ES). Ainda naquele ano, conquistou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção.

Sucesso na Europa



Em 1988, Romário foi contratado pelo PSV, da Holanda, e rapidamente se tornou um dos principais atacantes do futebol europeu. Por lá, ergueu três troféus da liga nacional e alcançou o topo da artilharia em três temporadas.



A fase espetacular chamou a atenção do Barcelona, que o contratou em 1993. O cartão de visitas na Espanha veio com um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad. Sob o comando de Johan Cruyff, conquistou o Campeonato Espanhol de 1993/94 e terminou a competição com 30 gols.



O auge na Seleção



No mesmo período, Romário viveu o principal momento de sua carreira. Decisivo nas Eliminatórias, foi fundamental na campanha do tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, em 1994.

Ao lado de Bebeto, comandou o ataque brasileiro e marcou cinco gols na competição. Eleito o melhor jogador daquela Copa, recebeu posteriormente a Bola de Ouro da Fifa.



Retorno ao Brasil e milésimo gol



Romário voltou ao futebol brasileiro em 1995 para defender o Flamengo e, posteriormente, teve uma segunda passagem por São Januário. Pelo clube cruz-maltino, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul em 2000.



Foi também pelo Vasco que alcançou uma das marcas mais simbólicas da carreira. Em 20 de maio de 2007, aos 41 anos, marcou de pênalti o milésimo gol, na vitória por 3 a 1 sobre o Sport.



Ao longo da carreira, o atacante passou por Valencia, Fluminense, Al-Sadd, Miami FC, Adelaide United e América-RJ, quando encerrou sua trajetória nos campos em 2009.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato