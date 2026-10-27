Aos 60 anos, Romário vive uma rotina diferente daquela que o consagrou nos gramados. Senador pelo Rio de Janeiro, presidente do América-RJ e apresentador em seu próprio canal na internet, o ex-atacante ainda mantém ligação com o futebol. Antes disso, porém, construiu uma carreira internacional que o transformou em ídolo mundial, com passagens por grandes clubes, títulos e protagonismo na seleção brasileira.
Nascido em 29 de janeiro de 1966, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, o Baixinho começou a jogar futebol ainda criança. Seu primeiro time foi o Estrelinha, criado pelo pai, Edevair, na Vila da Penha. Em 1979, passou pelo Olaria e, dois anos depois, chegou às categorias de base do Vasco.
A estreia no time principal aconteceu em 6 de fevereiro de 1985, na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba. Meses depois, marcou seu primeiro gol entre os profissionais, na goleada por 6 a 0 sobre o Nova Venécia (ES). Ainda naquele ano, conquistou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção.
Sucesso na Europa
Em 1988, Romário foi contratado pelo PSV, da Holanda, e rapidamente se tornou um dos principais atacantes do futebol europeu. Por lá, ergueu três troféus da liga nacional e alcançou o topo da artilharia em três temporadas.
A fase espetacular chamou a atenção do Barcelona, que o contratou em 1993. O cartão de visitas na Espanha veio com um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad. Sob o comando de Johan Cruyff, conquistou o Campeonato Espanhol de 1993/94 e terminou a competição com 30 gols.
Romário voltou ao futebol brasileiro em 1995 para defender o Flamengo e, posteriormente, teve uma segunda passagem por São Januário. Pelo clube cruz-maltino, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul em 2000.
Foi também pelo Vasco que alcançou uma das marcas mais simbólicas da carreira. Em 20 de maio de 2007, aos 41 anos, marcou de pênalti o milésimo gol, na vitória por 3 a 1 sobre o Sport.
Ao longo da carreira, o atacante passou por Valencia, Fluminense, Al-Sadd, Miami FC, Adelaide United e América-RJ, quando encerrou sua trajetória nos campos em 2009.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato
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