Estádio do Maracanã receberá nove jogos da Copa do Mundo feminina de 2027 - Rafael Ribeiro/CBF

Estádio do Maracanã receberá nove jogos da Copa do Mundo feminina de 2027Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 10/10/2026 09:00

Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil entre junho e julho. Aos 76 anos, o local que se tornou símbolo do futebol carioca já recebeu decisões de Mundial, finais de Libertadores, Jogos Olímpicos, grandes clássicos e alguns dos maiores públicos da história do esporte.

O Maracanã se prepara para escrever mais um capítulo de sua história. Em 2027, o estádio receberá aFeminina, que será disputada no Brasil entre junho e julho. Aos 76 anos, o local que se tornou símbolo do futebol carioca já recebeu decisões de Mundial, finais de Libertadores, Jogos Olímpicos, grandes clássicos e alguns dos maiores públicos da história do esporte.

O início



Em 1946, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 1950, a construção de um grande palco ganhou força no Rio de Janeiro. Com isso, o terreno do antigo Derby Club, no bairro que receberia o nome popular do Estádio Jornalista Mário Filho, foi escolhido para receber a estrutura.

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As obras começaram em 2 de agosto de 1948. Cerca de 1.500 trabalhadores participaram da construção, número que chegou a 3.500 nos meses finais.



Ainda inacabado, o estádio foi inaugurado em 16 de junho de 1950, com um confronto entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os paulistas venceram por 3 a 1, enquanto Didi, então jogador do Fluminense, marcou o primeiro gol do Maraca. As obras começaram em 2 de agosto de 1948. Cerca de 1.500 trabalhadores participaram da construção, número que chegou a 3.500 nos meses finais.Ainda inacabado, o estádio foi inaugurado em 16 de junho de 1950, com um confronto entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os paulistas venceram por 3 a 1, enquanto Didi, então jogador do Fluminense, marcou o primeiro gol do Maraca.

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Poucos dias depois, recebeu sua primeira partida de Mundial. O Brasil venceu o México por 4 a 0, diante de um grande público. A competição, porém, terminaria de maneira dolorosa para os brasileiros, com a derrota por 2 a 1 para o Uruguai na decisão.

Poucos dias depois, recebeu sua primeira partida de Mundial. O Brasil venceu o México por 4 a 0, diante de um grande público. A competição, porém, terminaria de maneira dolorosa para os brasileiros, com a derrota por 2 a 1 para o Uruguai na decisão.

Palco dos grandes clássicos



Nas décadas seguintes, o "Maior do Mundo" se consolidou como a principal casa do futebol carioca. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo protagonizaram partidas históricas no estádio, que também recebeu grandes decisões nacionais e internacionais.

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Na final do Campeonato Carioca de 1963, por exemplo, um Fla-Flu levou mais de 194 mil pessoas ao Maracanã, estabelecendo o maior público da história entre clubes. Das partidas marcantes disputadas no local, estão ainda a final do Mundial de Clubes de 2000, quando o Corinthians venceu o Cruz-Maltino nos pênaltis, e a decisão da Libertadores de 2023, conquistada pelo Fluminense diante do Boca Juniors na prorrogação. Na final do Campeonato Carioca de 1963, por exemplo, um Fla-Flu levou mais de 194 mil pessoas ao Maracanã, estabelecendo o maior público da história entre clubes. Das partidas marcantes disputadas no local, estão ainda a final do Mundial de Clubes de 2000, quando o Corinthians venceu o Cruz-Maltino nos pênaltis, e a decisão da Libertadores de 2023, conquistada pelo Fluminense diante do Boca Juniors na prorrogação.

Reformas e mudança de perfil



Com o passar dos anos, o Maracanã passou por sucessivas reformas. A mais marcante ocorreu para a Copa do Mundo de 2014, quando a estrutura original foi completamente modificada e a capacidade, reduzida.

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A antiga Geral, setor popular que fazia parte da identidade do estádio, também deixou de existir. O espaço recebeu cadeiras, enquanto outras áreas foram reformuladas para atender aos novos padrões de conforto e segurança da Fifa.



Naquele ano, o "Templo do Futebol" voltou a receber uma final de Mundial, desta vez entre Alemanha e Argentina. Os europeus venceram por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Mario Götze. A antiga Geral, setor popular que fazia parte da identidade do estádio, também deixou de existir. O espaço recebeu cadeiras, enquanto outras áreas foram reformuladas para atender aos novos padrões de conforto e segurança da Fifa.Naquele ano, o "Templo do Futebol" voltou a receber uma final de Mundial, desta vez entre Alemanha e Argentina. Os europeus venceram por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Mario Götze.

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Dois anos depois, o estádio foi protagonista dos Jogos Olímpicos. O Maraca recebeu as cerimônias de abertura e encerramento, assim como as finais dos torneios de futebol.



Agora, será anfitrião de mais um grande evento. Em 2027, sediará a abertura e a final da primeira Copa do Mundo Feminina disputada na América do Sul, além de outras sete partidas. Dois anos depois, o estádio foi protagonista dos Jogos Olímpicos. O Maraca recebeu as cerimônias de abertura e encerramento, assim como as finais dos torneios de futebol.Agora, será anfitrião de mais um grande evento. Em 2027, sediará a abertura e a final da primeira Copa do Mundo Feminina disputada na América do Sul, além de outras sete partidas.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato