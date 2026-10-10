Estádio do Maracanã receberá nove jogos da Copa do Mundo feminina de 2027Rafael Ribeiro/CBF
O início
As obras começaram em 2 de agosto de 1948. Cerca de 1.500 trabalhadores participaram da construção, número que chegou a 3.500 nos meses finais.
Ainda inacabado, o estádio foi inaugurado em 16 de junho de 1950, com um confronto entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os paulistas venceram por 3 a 1, enquanto Didi, então jogador do Fluminense, marcou o primeiro gol do Maraca.
Poucos dias depois, recebeu sua primeira partida de Mundial. O Brasil venceu o México por 4 a 0, diante de um grande público. A competição, porém, terminaria de maneira dolorosa para os brasileiros, com a derrota por 2 a 1 para o Uruguai na decisão.
Palco dos grandes clássicos
Na final do Campeonato Carioca de 1963, por exemplo, um Fla-Flu levou mais de 194 mil pessoas ao Maracanã, estabelecendo o maior público da história entre clubes. Das partidas marcantes disputadas no local, estão ainda a final do Mundial de Clubes de 2000, quando o Corinthians venceu o Cruz-Maltino nos pênaltis, e a decisão da Libertadores de 2023, conquistada pelo Fluminense diante do Boca Juniors na prorrogação.
Reformas e mudança de perfil
A antiga Geral, setor popular que fazia parte da identidade do estádio, também deixou de existir. O espaço recebeu cadeiras, enquanto outras áreas foram reformuladas para atender aos novos padrões de conforto e segurança da Fifa.
Naquele ano, o "Templo do Futebol" voltou a receber uma final de Mundial, desta vez entre Alemanha e Argentina. Os europeus venceram por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Mario Götze.
Dois anos depois, o estádio foi protagonista dos Jogos Olímpicos. O Maraca recebeu as cerimônias de abertura e encerramento, assim como as finais dos torneios de futebol.
Agora, será anfitrião de mais um grande evento. Em 2027, sediará a abertura e a final da primeira Copa do Mundo Feminina disputada na América do Sul, além de outras sete partidas.
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