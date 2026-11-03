Jesús de Miguel foi internado na última segunda-feira (2), mas não resistiu - Reprodução / CD Tenerife

Jesús de Miguel foi internado na última segunda-feira (2), mas não resistiuReprodução / CD Tenerife

Publicado 03/11/2026 07:24

O atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, do Tenerife, morreu nesta terça-feira (3), horas após o choque que sofreu em uma dividida com o goleiro do Andorra, em uma partida da segunda divisão da Espanha

Leia mais: Simeone parabeniza Kane por Bola de Ouro: ‘Faz muito bem ao futebol’



"Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade, o CD Tenerife anuncia o trágico falecimento de Jesús de Miguel Alameda", internado às pressas na segunda-feira depois do choque com o goleiro do Andorra, Jesús Owono.



O choque que levou Jesús de Miguel à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Nossa Senhora de Candelaria, em Tenerife, ocorreu nos últimos minutos da partida entre Tenerife e Andorra.



Jesús de Miguel se preparava para dominar uma bola no meio de campo quando Owono saiu para tentar afastar a bola, atropelando o atacante adversário em uma imagem que silenciou o estádio Heliodoro Rodríguez López.



O jogador do Tenerife ficou caído no gramado, onde foi atendido pelas equipes médicas.



Segundo a imprensa espanhola, o atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória após o choque, da qual conseguiu ser reanimado. "Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade, o CD Tenerife anuncia o trágico falecimento de Jesús de Miguel Alameda", internado às pressas na segunda-feira depois do choque com o goleiro do Andorra, Jesús Owono.O choque que levou Jesús de Miguel à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Nossa Senhora de Candelaria, em Tenerife, ocorreu nos últimos minutos da partida entre Tenerife e Andorra.Jesús de Miguel se preparava para dominar uma bola no meio de campo quando Owono saiu para tentar afastar a bola, atropelando o atacante adversário em uma imagem que silenciou o estádio Heliodoro Rodríguez López.O jogador do Tenerife ficou caído no gramado, onde foi atendido pelas equipes médicas.Segundo a imprensa espanhola, o atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória após o choque, da qual conseguiu ser reanimado.

Leia mais: Mourinho exalta desempenho do Real Madrid: 'Estamos crescendo'



O árbitro suspendeu a partida e Jesús de Miguel foi levado de ambulância ao hospital, onde permaneceu internado.



Em um primeiro momento, um boletim médico informou que ele se encontrava "estável dentro da gravidade", mas um segundo comunicado, divulgado no fim da madrugada de terça-feira, afirmou que ele havia "piorado neurologicamente".



"Não há palavras de consolo; absolutamente nada pode atenuar esta tristeza avassaladora", afirmou o Tenerife em seu comunicado.



"Manifestamos nossa solidariedade à família enlutada, aos seus entes queridos e a todos em Tenerife que hoje lamentam esta cruel perda", acrescentou o clube. O árbitro suspendeu a partida e Jesús de Miguel foi levado de ambulância ao hospital, onde permaneceu internado.Em um primeiro momento, um boletim médico informou que ele se encontrava "estável dentro da gravidade", mas um segundo comunicado, divulgado no fim da madrugada de terça-feira, afirmou que ele havia "piorado neurologicamente"."Não há palavras de consolo; absolutamente nada pode atenuar esta tristeza avassaladora", afirmou o Tenerife em seu comunicado."Manifestamos nossa solidariedade à família enlutada, aos seus entes queridos e a todos em Tenerife que hoje lamentam esta cruel perda", acrescentou o clube.

O comunicado oficial do Tenerife

"Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade, o CD Tenerife anuncia o trágico falecimento, nesta terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 8h00, de Jesús de Miguel Alameda.



Não há palavras de consolo; absolutamente nada pode atenuar esta tristeza avassaladora. Manifestamos nossa solidariedade à família enlutada, aos seus entes queridos e a todos em Tenerife que hoje lamentam esta cruel perda.



A família de Jesús de Miguel agradece cada manifestação de apoio recebida e pede, do fundo do coração, o máximo respeito à sua privacidade neste momento tão difícil."