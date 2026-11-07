Luiz Henrique é jogador do Zenit, da RússiaDivulgação/Zenit
Ex-Fluminense e Botafogo, Luiz Henrique revela time do coração
Ponta da seleção brasileira foi revelado pelo Tricolor das Laranjeiras, mas é ídolo do Glorioso desde as conquistas de 2024
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Vasco e Botafogo respiram com vitória do Fluminense no Brasileirão
Tricolor das Laranjeiras aplicou 3 a 0 sobre o Vitória, concorrente direto dos rivais cariocas na briga contra o rebaixamento
Rio International Cup oferece inscrição gratuita para mulheres faixas-preta e homens master 7+
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