Vasco eliminou o Fluminense na semifinal do Torneio Guilherme Embry-Sub-16 - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Vasco eliminou o Fluminense na semifinal do Torneio Guilherme Embry-Sub-16Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 09/11/2026 20:00

Vasco é o segundo finalista do Torneio Guilherme Embry-Sub-16. O Cruz-Maltino garantiu vaga na decisão mesmo com a derrota para o Fluminense por 3 a 2, nesta segunda-feira (9), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pelo jogo de volta da semifinal. Na partida de ida, os Meninos da Colina venceram por 3 a 1 e, por isso, se classificaram com o placar agregado de 5 a 4.

Na decisão, o Vasco enfrentará o Flamengo, que eliminou o Botafogo na outra semifinal. O Rubro-Negro goleou novamente o Botafogo, desta vez por 6 a 0, na última sexta-feira (6), no CT George Helal, na segunda partida da semifinal da competição. No jogo de ida, os Garotos do Ninho já haviam vencido por 6 a 2, no campo anexo do Nilton Santos.

Atual campeão da competição, o Fluminense chegou ao mata-mata com a melhor campanha do turno e, por isso, tinha a vantagem do empate no placar agregado. Líder do Grupo B com maior número de vitórias e defesa menos vazada, os Moleques de Xerém derrubaram a última invencibilidade da competição, mas não foi o suficiente para avançar à final.

O clássico começou com uma expulsão para cada lado. O Vasco abriu o placar aos 13 minutos e sustentou a vantagem até o intervalo. Na etapa final, o Fluminense empatou aos 13 e virou aos 19. O Cruz-Maltino teve mais um jogador expulso e se complicou. Em superioridade numérica, o Tricolor fez 3 a 1. Porém, no fim, também teve um segundo expulso e freou a reação.

Clássico termina em confusão

O clima quente durante a partida refletiu em um conflito generalizado após o apito final. Jogadores de ambas as equipes trocaram empurrões e insultos na saída de campo e houve correria. A confusão, no entanto, foi contida mediante a intervenção de membros das comissões técnicas tanto do Fluminense quanto do Vasco, bem como da equipe de segurança que estava presente no local.

Não há informações sobre o gatilho da confusão. No relatório do jogo, delegado da partida ressaltou que não foi possível identificar de forma clara o motivo ou individualizar as condutas dos envolvidos. Não houve registros de outros incidentes como danos físicos ou materiais. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) não se manifestou sobre o episódio.