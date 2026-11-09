Vasco eliminou o Fluminense na semifinal do Torneio Guilherme Embry-Sub-16Leonardo Brasil / Fluminense FC
Clássico entre Fluminense e Vasco pelo Sub-16 termina em confusão
Moleques de Xerém venceram por 3 a 2, mas os Crias da Colina avançaram à final do Torneio Guilherme Embry por causa do resultado da ida
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