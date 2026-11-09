O atacante Rony e seu pai utlizando a camisa de sua atual equipe, o Santos - Reprodução/Instagram @santosfc

O atacante Rony e seu pai utlizando a camisa de sua atual equipe, o SantosReprodução/Instagram @santosfc

Publicado 09/11/2026 19:04 | Atualizado 09/11/2026 19:09

seleção brasileira, foi assassinado a facadas no interior do estado do Pará, nesta segunda-feira (9). Em decorrência do ocorrido, o jogador se manifestou publicamente e agradeceu por ter sido liberado das atividades, além de Neymar por emprestar seu avião particular. O pai do atacante Rony, que atualmente joga no Santos e também teve passagem pela, foi assassinado a facadas no interior do estado do Pará, nesta segunda-feira (9). Em decorrência do ocorrido, o jogador se manifestou publicamente e agradeceu por ter sido liberado das atividades, além de Neymar por emprestar seu avião particular.

"Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai. Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar esse difícil momento. Quero expressar minha gratidão ao Santos e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia", disse.

O idoso, de 72 anos, vivia no município de Terra Alta, terra vizinha de Magalhães Barata, local em que Rony nasceu e foi criado. Na tarde desta segunda-feira (9), a Polícia Militar recebeu uma ligação com um pedido de socorro, denunciando uma tentativa de assassinato, em que uma mulher havia esfaqueado Marigerson Barbosa Carneiro no pescoço, de acordo com informações da própria polícia local.

O pai do atleta chegou a receber os procedimentos iniciais de primeiros socorros e foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima, mas, devido à gravidade dos ferimentos em uma região altamente vascularizada, veio a falecer. Ao chegar ao local da ocorrência, os policiais prenderam Selma Soares Cordovil, de 48 anos, em flagrante.

A faca supostamente utilizada para cometer o crime também foi apreendida. O objeto cortante tinha o tamanho estimado em 20 centímetros. O caso será investigado pela Polícia Civil, que ainda não tem grandes informações a respeito da motivação que teria levado à ocorrência do crime.

Rony foi liberado pelo Santos, sem um prazo específico, para ir ao enterro de seu pai, resolver todos os trâmites a respeito do caso e conseguir cuidar de sua saúde mental ao longo do período. O clube paulista, inclusive, publicou uma nota oficial sobre a situação, prestando condolências ao jogador e confirmando publicamente sua liberação.

"O Santos Futebol Clube se solidariza com o atleta Rony e toda sua família neste momento de dor decorrente da morte de seu pai. O jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira para estar com seus familiares. O Clube lamenta profundamente o ocorrido e se colocou à disposição para prestar qualquer auxílio", publicou.

Diante do ocorrido, Rony deve desfalcar o Santos no próximo duelo da equipe pelo Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. O jogo só ocorrerá na próxima quarta-feira (18), no Couto Pereira, após o fim da Data Fifa, mas, como não há um prazo estimado para seu retorno, o atacante segue como uma incerteza.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza