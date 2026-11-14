Novorizontino venceu o Criciúma e conquistou o título da Série B - Rainier Moura / Novorizontino

Novorizontino venceu o Criciúma e conquistou o título da Série B Rainier Moura / Novorizontino

Publicado 14/11/2026 19:00

A última rodada da Série B do Brasileirão de 2026 teve emoção até o apito final e definiu o campeão, o segundo classificado direto para a Série A, os classificados para os playoffs e o último rebaixado para a Série C. O Novorizontino confirmou o título inédito ao vencer o Criciúma por 1 a 0, enquanto o Juventude também fez sua parte, derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0 e garantiu o acesso direto à elite do futebol brasileiro.

Com os resultados, Novorizontino e Juventude terminaram nas duas primeiras colocações e conquistaram as vagas diretas para a elite do futebol brasileiro. O clube paulista chegou aos 73 pontos e coroou uma campanha consistente com a conquista do troféu após bater na trave nos últimos anos. Já a equipe gaúcha encerrou a competição com 71 pontos e assegurou o retorno à primeira divisão.

Playoffs da Série B vai definir as últimas duas vagas

A edição de 2026 da Série B contou com uma mudança importante no regulamento. Diferentemente dos anos anteriores, quando os quatro primeiros colocados garantiam o acesso direto, apenas os dois primeiros conquistaram a promoção automática. As outras duas vagas serão decididas por meio dos playoffs, que contarão com quatro equipes.

Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO terminaram entre a terceira e a sexta colocação e seguem na disputa por um lugar na Série A. Os quatro clubes disputarão confrontos eliminatórios, em partidas de ida e volta. O terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto terá pela frente o quinto. Os vencedores de cada duelo garantirão o acesso à elite nacional em 2027.

Avaí é o último rebaixado para a Série C

Na parte de baixo da tabela, a última rodada também confirmou o quarto rebaixado para a Série C. O Avaí venceu o América-MG por 2 a 0, fora de casa, mas não conseguiu escapar da queda. O time catarinense dependia de uma derrota do Ceará para permanecer na segunda divisão, mas a equipe nordestina empatou em 1 a 1 com o CRB, em Maceió, e assegurou a permanência.

Além do Avaí, Londrina, América-MG e Ponte Preta já tinham o rebaixamento confirmado antes da rodada final. Os três clubes não conseguiram reagir ao longo da competição e também disputarão a terceira divisão em 2027. Os quatro times vão dar lugar para Maringá, Santa Cruz, Ferroviária e Inter de Limeira, que garantiram o acesso na Série C do Brasileirão.

Resultados da 38ª rodada da Série B

Londrina 2 x 1 Náutico

Ponte Preta 0 x 2 Operário

São Bernardo 2 x 2 Athletic

Fortaleza 1 x 0 Vila Nova

América-MG 0 x 2 Avaí

Atlético-GO 1 x 0 Cuiabá

Criciúma 0 x 1 Novorizontino

CRB 1 x 1 Ceará

Sport 3 x 0 Goiás

Juventude 2 x 0 Botafogo-SP