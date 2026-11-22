Desiré Doué pede silêncio em celebração de gol do PSG sobre o City - Oli Scarff / AFP

Desiré Doué pede silêncio em celebração de gol do PSG sobre o CityOli Scarff / AFP

Publicado 22/11/2026 14:45

Désiré Doué sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória por 3 a 2 sobre o Nice, no sábado (21), pelo Campeonato Francês. O jogador será operado antes do fim do mês e não deve mais atuar nesta temporada.

O PSG perdeu mais uma peça importante para a reta final de 2026. O clube francês confirmou neste domingo (22) que o atacantesofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória por 3 a 2 sobre o Nice, no sábado (21), pelo Campeonato Francês. O jogador será operado antes do fim do mês e não deve mais atuar nesta temporada.

Com isso, Doué também vira desfalque para a disputa da Copa Intercontinental, em que o PSG vai enfrentar o vencedor da final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, marcada para o próximo sábado (28).



Como foi o lance

Doué ainda teve tempo de ser decisivo na partida. Depois de o Nice sair na frente, o PSG virou o placar ainda no primeiro tempo, e o atacante marcou o gol da virada. Pouco depois, por volta dos 38 minutos, ele torceu o joelho ao mudar de direção, sem contato com nenhum adversário, enquanto tentava proteger a bola de Sofiane Diop. A partida também marcou o retorno do lateral português Nuno Mendes ao time.



O jogador caiu no gramado, gritou de dor e deixou o campo de maca, emocionado, sob aplausos de companheiros, torcedores e até do árbitro. Nas redes sociais, o PSG publicou uma mensagem de apoio ao atacante.



Segundo baque na temporada



A lesão de Doué é o segundo grande golpe sofrido pelo PSG em pouco mais de um mês. Em outubro, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado anterior do mesmo joelho direito na vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona, pela Liga dos Campeões, e também deve perder o restante da temporada.

Confira mais: Kane passa por cirurgia e promete voltar na reta final da temporada

Sem os dois atacantes, o técnico Luis Enrique perde duas de suas principais armas pelos lados do campo e terá de buscar soluções no elenco para os próximos compromissos.



Peça decisiva

Aos 21 anos, Doué se tornou um dos principais nomes da geração atual do futebol francês. O atacante teve participação decisiva nas duas conquistas consecutivas da Liga dos Campeões pelo PSG, em 2025 e 2026, que deram ao clube o direito de disputar o Intercontinental.

O que é a lesão

A ruptura do ligamento cruzado anterior é uma das lesões mais graves do futebol, porque compromete a estabilidade do joelho em movimentos de rotação e mudanças bruscas de direção. Na maioria dos casos, exige cirurgia de reconstrução, seguida de um longo período de reabilitação, que costuma levar de oito a dez meses.