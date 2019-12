Rio - A possível renovação com Diego Souza pode inviabilizar o projeto salarial de Montenegro para o Botafogo em 2020. O ex-presidente fala em uma folha salarial de R$ 1 milhão nos meses de transição entre o atual modelo e o Botafogo S/A. No entanto, o apoiador receberia cerca de 50% do valor de toda a folha salarial, ficando o restante a ser dividido por todos os demais jogadores.



Com atuações abaixo da expectativa, Diego Souza foi uma contratação equivocada. Além de pagar metade do alto salário do atacante, o contrato com o clube previa uma renovação automática por dois anos por uma condição imposta no contrato de empréstimo feito junto ao São Paulo. A exigência, no entanto, é vista como um problema pelo Botafogo, que tenta se livrar do gasto de R$ 600 mil devido ao salário do atleta.

Sonhado pelo Sport, Diego Souza deve seguir no Alvinegro. Pelo menos, é isso o que garante um dos agentes do atleta, Alexandre Uram: "Ele tem dois anos de contrato com o Botafogo. É obrigatório. É o que está no papel. Não houve sondagens do Sport."