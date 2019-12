Pintou reforço! Botafogo fecha contratação do atacante Pedro Raul, ex-Atlético-GO

Pedro Raúl nasceu em Porto Alegre e iniciou a carreira como profissional pelo Cruzeiro-RS, em 2016. O atleta tinha os direitos econômicos vinculados ao Vitória de Guimarães, de Portugal. Na última temporada, atuou por empréstimo, pelo Dragão, em 47 jogos e marcou 14 gols, cinco deles nas últimas oito apresentações da equipe que foi comandada pelo ex-treinador alvinegro Eduardo Barroca.



Pedro tinha vínculo com o clube português até junho de 2020, mas o Botafogo conseguiu ter a liberação do atleta facilitada, por meio de um acordo.

Rio - O Botafogo acertou a contatação de mais um reforço para a temporada de 2020. O centroavante Pedro Raúl, que atuou pelo Atlético-GO, em 2019, assinou contrato de um ano, renovável por mais três com o clube, nesta sexta-feira. O jogador de 23 anos e 1,93m foi destaque da equipe goiana recém promovida à Série A do Campeonato brasileiro. O centroavante é o segundo reforço anunciado pelo Alvinegro, depois do lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Paraná. A informação é do site Globoesporte, confirmada pelo "LANCE!".