Mais um! Botafogo acerta com zagueiro ex-Figueirense

Rio - O Botafogo segue a todo vapor no mercado de transferências. Depois do lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Pedro Raúl, o Alvinegro chegou a um acordo para a contratação de Ruan Renato, jogador que atuou pelo Figueirense em 2019. Apenas pequenos detalhes separam o acerto com o jogador de 25 anos.



Ruan Renato pertence ao Vitória e chega ao Botafogo por empréstimo de um ano, válido até dezembro de 2020. O Alvinegro será responsável por pagar os salários do jogador no período. A notícia da negociação com o jogador foi noticiada primeiramente pelo "UOL".



O defensor chega, teoricamente, para ocupar a vaga deixada por Gabriel, que deve retornar ao Atlético-MG. Apesar do desejo do atleta em permanecer no Botafogo, o Galo, dono dos seus direitos federativos, não abre mão da presença do jogador na pré-temporada de 2020 e o Glorioso não possui recursos para fazer uma proposta para ficar em definitivo.



Ruan Renato atuou em 30 partidas na Série B e foi uma presença importante na campanha de recuperação do Figueirense contra o rebaixamento. O defensor se destaca nos duelos aéreos e soma passagens por Guaratinguetá, Juventude, Austria Viena, Vitória e Figueira.