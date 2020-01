Botafogo acerta chegada de mais um reforço para a temporada 2020

Rio - A grande expectativa no Botafogo é pela chegada do meia japonês Keisuke Honda, que ainda negocia com o clube carioca. No entanto, a equipe tem outro reforço para a temporada. Depois da confirmação da Danilo Barcelos na última terça-feira, o Alvinegro fechou com o equatoriano Gabriel 'Loco' Cortez, do Emelec-EQU.



De acordo com o portal 'FogãoNET', o meia chega por empréstimo até o final do ano, com passe fixado em R$ 4 milhões. Cortez chega para suprir a ausência de João Paulo, que deixou o Botafogo rumo ao Seattle Sounders-EUA. Na última temporada, o jogador de 24 anos realizou 18 jogos e marcou cinco gols pelo Emelec.



Gabriel 'El Loco' Cortez será o quinto estrangeiro do elenco Alvinegro, se juntando a Gatito Fernandéz, Federico Barrandeguy, Joel Carli e Alexander Lecaros. Revelado pelo Independiente del Valle, o meia também somou passagens por Lobos BUAP-MEX e Guayaquil-EQU.