Já deu samba! Após música viralizar, Marcelo Adnet revela empolgação com chegada de Honda no Botafogo

Rio - A ansiedade pela chegada do japonês Keisuke Honda, que desembarca hoje no Aeroporto do Galeão, às 15h, toma conta da torcida alvinegra. E essa mistura do Brasil com o Japão tem tudo para dar certo, tanto que á virou até samba na voz do humorista Marcelo Adnet, botafoguense declarado, em parceria com Léo Russo e Wanderlei Monteiro.

Empolgado com a chegada do novo reforço ao Glorioso, Marcelo Adnet, que também é um dos compositores dos sambas-enredo da São Clemente e do Botafogo Samba Clube no carnaval deste ano, acredita no sucesso do japonês em solo brasileiro.

"Vai dar samba. Honda é um cara movido a desafios e, se ele aceitou, tem tudo para dar certo no Fogão", aposta o humorista, que já vê os frutos da contratação sendo colhidos, mas sabe que vai preciso ter paciência, pelo menos no começo. "Será importante dentro e fora de campo. Já está rendendo fora. Em campo, é um processo de adaptação. Não vai ser de uma hora para outra".

Apesar do otimismo com a chegada de Honda, a letra do samba também deixa clara a preocupação com o futuro ao fazer um apelo ao apoiador: "transforma em dia nossa escuridão". Em tempos de crise, japonês chega para suprir a falta de uma referência no elenco e chamar a responsabilidade para no momento de reestruturação.

"Estou muito animado. O botafoguense se empolga muito e estava carente de ídolos ultimamente", disse Marcelo Adnet.

A expectativa é de grande festa da torcida no Aeroporto do Galeão para receber o novo camisa 4, número que era utilizado pelo lateral-direito Marcinho, lesionado, e, mais recentemente, pelo seu substituto, Fernando. Honda será apresentado oficialmente amanhã, às 11h30, Nilton Santos, em evento que terá atrações musicais e um amistoso do time sub-17 contra o Boavista, às 9h30.

Confira a letra do samba:

Entrei nessa onda

Pelo meu Fogão

Misturei feijoada com sushi

Cachaça com saquê

Keisuquê?

Vem mais um pra constelação

Honda, honra essa camisa do Mané

Do oriente vem mostrar ginga no pé

Transforma em dia nossa escuridão

Com o sol nascente do Japão

Honda…



A torcida é seu combustível

Jogue o possível e o impossível

O mais novo Carioca deste Chão,

Honda é do Fogão