Autuori elogia Cortez e minimiza gol perdido pelo meia equatoriano: 'No treino fez várias'

Rio - Contratado neste início de temporada pelo Botafogo, o meia Gabriel Cortez, ex-Lobos BUAP, fez sua estreia no último domingo pelo alvinegro. No primeiro jogo do equatoriano, o clube carioca venceu o Boavista por 2 a 1 e o técnico Paulo Autuori elogiou o atleta. Em coletiva após a partida, o treinador minimizou o gol perdido pelo jogador na etapa inicial.



"Gabriel Cortez foi muito bem, é um jogador que chegou fora de forma. Situação como aquelas que ele perdeu, no treino ele fez várias. Agora, acabou não concluindo bem. Pelo que vimos no treinamento, ele nos impressionou. É um jogador jovem e com bastante potencial", disse Paulo Autuori, que completou:



"Já vi jogadores com um ano de clube e perdido em campo, isso é normal. Fez coisas positivas. Quero dar parabéns pela construção do primeiro gol, que foi bem feita. O Cortez, mesmo dentro das limitações, teve uma estreia dentro daquilo que nós esperávamos", encerrou o comandante do Botafogo.