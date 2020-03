Promessa pede passagem no Fogão

Como quem não quer nada, comendo pelas beiradas, o volante Caio Alexandre começa a chamar atenção no Botafogo. Badalado nas divisões de base, ele demorou para ganhar chances no profissional, mas já tirou o time do sufoco em duas oportunidades, ambas nos minutos finais, neste Campeonato Carioca. Ao lado de Luís Henrique, é a esperança de um futuro melhor para o Glorioso.

Na primeira, ainda na Taça Guanabara, foi decisivo no 1 a 0 sobre o Vasco, dia 2 de fevereiro, quando iniciou a jogada que terminou no gol de Igor Cássio. Domingo passado, também saiu de seus pés o lançamento para o Alvinegro bater o Boavista por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos.

Se depender da torcida, o camisa 19 já pode brigar por uma vaga entre os titulares, uma vez que Cícero não tem agradado e novamente saiu de campo vaiado. Se Yaya Touré não chegar, Caio Alexandre é um sério candidato a ficar com uma vaga no meio-campo.

Depois da sua quinta partida como profissional (todas em 2020), a promessa destacou o pedido do técnico Paulo Autuori, que atendeu com maestria ao entrar em campo faltando dez minutos para o fim do jogo.

"Quando eu entrei, o professor pediu para dar muita dinâmica e usar as inversões de jogo que tenho feito bem nos treinos. Fui feliz em achar o Luis Henrique, para ele dar o passe para o Nazário e sairmos com a vitória. O professor sempre pede para a gente jogar para frente, ser agressivo com bolas diagonais, verticais e tentar achar o companheiro mais bem colocado", explicou.

Em alta, o certo é que Caio Alexandre será mais bem observado pelo técnico alvinegro durante a semana. Depois da folga de ontem, o grupo volta aos treinamentos hoje para iniciar a preparação para o clássico diante do Flamengo, sábado, às 18h, no Maracanã. Para esse jogo, Autuori ainda avalia a possibilidade, embora remota, de promover a estreia oficial do apoiador japonês Honda.