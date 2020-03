Clube da Arábia Saudita entra na disputa com o Botafogo para contratar Yaya Touré

Rio - Antes dado como negociação bastante avançada, a contratação de Yaya Touré pelo Botafogo pode não acontecer. De acordo com o jornal 'Al Riyadiah', o Damac FC, da Arábia Saudita, entrou na disputa com o clube carioca pelo volante. Ainda de acordo com o veículo, as tratativas do jogador marfinense com o time saudita estão bem encaminhadas.



O clube saudita conta atualmente com sete jogadores jogadores estrangeiros, cota máxima no país. No entanto, a lesão no joelho do brasileiro Rafael Costa fez com que a equipe pensasse na substituição do jogador. Yaya Touré abriu conversas com o Botafogo no último mês, mas exigiu várias imposições do clube carioca, que cedeu a todas.



O Botafogo espera a resposta do volante marfinense nesta terça-feira. Yaya pediu mais tempo para pensar com a família sobre a possível mudança para o Brasil. O último clube que o jogador defendeu foi o Qingdao Huanghai, da China. Antes, o jogador já havia defendido grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona e Manchester City.