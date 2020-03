Botafogo volta a negociar com Yaya Touré e projeta ter volante no Brasileirão

Rio - O volante Yaya Touré ainda pode ser jogador do Botafogo. As negociações, que estavam paradas, tiveram uma reviravolta e o Glorioso pode convencer o jogador a reforçar a equipe para o Campeonato Brasileiro. As informações são do "Globo Esporte".

Mesmo após encerrar as negociações, o Botafogo manteve as portas abertas para o volante. A reaproximação aconteceu após uma conversa do representante do jogador com o clube.

O maior entrave para o acerto com Yaya Touré era a mudança para o Brasil. Na questão financeira, o Glorioso conseguiu chegar próximo aos números pedidos pelo jogador.